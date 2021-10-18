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    Trabzonspor borsada da kazandı

    Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Süper Lig'de lider konuma gelen Trabzonspor, borsada da değer kazandı. Galatasaray değişim göstermezken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hisseleri düşüşte.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 11:22
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    Trabzonspor borsada da kazandı

    Trabzonspor'un, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Borsa İstanbul'daki hisseleri haftaya yüzde 5,7 yükselişle başladı.

    BORSADA YÜKSELİŞE GEÇTİ

    Süper Lig'in 9. haftasındaki karşılaşmaların sonuçları, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedi fiyatlarını da etkiledi.

    Kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'un hissesi, haftaya yüzde 5,7 artışla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 5 yükselişle 3,31 liradan işlem görürken, Fenerbahçe hisseleri yüzde 2 düşüşle 30,22 lira seviyesinde bulunuyor.

    Trabzonspor borsada da kazandı #1

    BEŞİKTAŞ DÜŞÜŞTE

    Hafta sonu Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray hisseleri değişim göstermezken, Başakşehir'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 5'e yakın düşüş kaydetti.

    Hafta sonu oynanan maçların ardından Trabzonspor 21 puanla Süper Lig'de liderliğe yükselirken, Fenerbahçe 19 puanla ikinci, Beşiktaş ve Galatasaray 17'şer puanla sırasıyla üçüncü ve beşinci sırada bulunuyor.

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