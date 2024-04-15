Trabzonspor camiasını kahreden haber: Hicran Yıldız vefat etti Trabzonspor'un forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran Yıldız, hayatını kaybetti.

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Trabzonspor'un 2020-2021 sezonu çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan Hicran Yıldız, yaşamını yitirdi.

Lösemi ve kas hastalığı nedeniyle uzun süredir yaşamını yatağa bağlı sürdüren 18 yaşındaki Hicran, durumunun ağırlaşması üzerine dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzonspor duyurdu

Bordo-mavili kulüp tarafından "Hicran'ımız melek oldu" başlığıyla yayınlanan mesajda, "2020-2021 sezonu forma tanıtım filmimizde rol alan Hicran Yıldız'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hicran'ımıza Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.