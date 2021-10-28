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- Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 16:11
Süper Lig'in ilk 10 haftası geride kalırken, nefes kesen karşılaşmalar 11. haftada devam edecek.
Süper Lig'in lideri Trabzonspor bu hafta ligin son sırasında bulunan Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Bordo-mavili ekip bu maçı kazanarak liderliğini sürdürmek isterken, Çaykur Rizespor ise son sıradan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.
İki Karadeniz takımının karşılaşmasını izlemek isteyen futbol tutkunları maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, "Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Peres forma giyemeyecek, Nwakaeme ve Bakasetas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler bu karşılaşmayı beIN SPORTS 1 kanalından naklen ve şifreli olarak izleyebilecek.