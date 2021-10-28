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Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftası tüm heyecanıyla başlarken lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?