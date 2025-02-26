Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının hakemi Ümit Öztürk sakatlandı

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Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve bordo mavili ekibin 5-2 galip geldiği karşılaşmada sürpriz bir gelişme yaşandı.

HAKEM SAKATLANDI, SAHAYI TERK ETTİ

Mücadelenin orta hakemi Ümit Öztürk, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyunu sürdüremedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Öztürk’ün rahatsızlığı sonrası maç bir süre duraksarken, dördüncü hakem Davut Çelik düdüğü devralarak yönetimi üstlendi.

SAKATLIĞIN NEDENİ AŞİL TENDONU

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgilere göre, Ümit Öztürk’ün aşil tendonunda yaşadığı problem nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği belirtildi.

Kısa bir aranın ardından oyun kaldığı yerden devam etti.