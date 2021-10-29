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    Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

    Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

    Karadeniz Derbisi'nde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
    • AA
    • 29.10.2021 - 22:00
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 22:22
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    Süper Lig'in 11. haftadaki mücadelesinde Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

    DJANINY BORDO MAVİLİLERİN BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Rizespor, 22. dakikada Damjan Kjovic'in penaltı golüyle 0-1 öne geçti. Golden sonra hücum hattında daha çok görülmeye başlayan Trabzonspor'da Djaniny'nin 43. dakikadaki penaltı golü beraberliği getirdi.

    Trabzonspor, Çaykur Rizespor u 2-1 yendi #1

    TRABZONSPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU

    İlk yarının 1-1 tamamlanmasının ardından iki taraf da oyunun temposunu arttırarak gol arayışlarına girdi. Maçın 73. dakikasında Anthony Nwakaeme'nin kornerden sonraki tehlikeli pozisyonu değerlendirmesi bordo mavilileri 2-1 öne geçirdi.

    Maçın tamalanmasıyla birlikte Trabzonspor liderliğini korurken, Rizespor son sırada yer alarak puan hasretini sürdürdü.

    Trabzonspor, Çaykur Rizespor u 2-1 yendi #2

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