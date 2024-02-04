Trabzonspor cephesinden penaltı itirazı! Kulüpten paylaşım geldi Trabzonspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği maçta yaşanan bir pozisyon için sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan ve üçüncülük yarışını doğrudan etkileyen müsabakada ilk yarının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Enis Bardhi, Jonas Svensson'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından devam kararı çıktı.

Pozisyon nasıl gelişti?

Trabzonspor atağında Bardhi ceza sahasında Svensson ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı.

Bu esnada Trabzonsporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu. VAR tarafından incelenen pozisyon için herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi ve oyun devam etti.

Trabzonspor'dan tepki geldi

Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada gündem olurken Trabzonspor'dan paylaşım geldi.

Bordo mavili takım sosyal medya hesabından, "İlk yarıdan kareler" notuyla Enis Bardhi'nin penaltı beklediği pozisyonu paylaştı ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

Golden önce faul mü var?

Öte yandan 44. dakikada Trabzonspor takımı hakem Arda Kardeşler'e bir kez daha itirazda bulundu.

Bu dakikada Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un golüyle öne geçti.

Batista Mendy'den seken topu ceza sahası yayı üzerinde önünde bulan Semih Kılıçsoy sol ayağıyla gelişine çok sert vurdu, top kaleci Uğucan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu.

Sosyal medyada ise bu pozisyonun faul olduğu ve golün geçersiz sayılması gerektiği savunuldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)