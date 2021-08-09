Trabzonspor, Cornelius'u açıkladı

Trabzonspor, Andreas Cornelius’un transferini açıkladı.

Trabzonspor, uzun süredir peşinden koştuğu Danimarkalı golcü Andreas Cornelius transferini açıkladı.

Parma ile de pürüzleri çözen bordo-mavililer, 28 yaşındaki futbolcuya formayı giydirdi.

YENİ SEZONDA 14 NUMARA CORNELIUS'TA

Uçakta Trabzonspor formasını sırtına geçiren Cornelius'un, numarasını belli eden formayla poz vermesi de dikkat çekti. Başarılı oyuncu, yeni sezonda 14 numaralı formayla sahada olacak.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Danimarkalı, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımla birlikte çalışma şansı bulacak.

KAZANACAĞI ÜCRET

Cornelius'un bonservis bedelinin 5.1 milyon euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Oyuncu ise 2 milyon euro civarından bir ücret kazanacak. Bordo- mavililerin, bu bedeli taksitler halinde ödeyeceği gelen bilgiler arasında.