Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlık maçları ile çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kalan bordo mavililer ikinci hazırlık maçında Crystal Palace ile karşılaşacak.

Futbolseverler Trabzonspor - Crystal Palace maçının detaylarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırıyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta topladığı 23 puan ile 7. sırada yer alıyor.

Dünya Kupası ardından iyi bir başlangıç yapmak isteyen bordo mavililer çalışmalarını sürdürüyor. İşte Trabzonspor'un Crystal Palace ile yapacağı maçın detayları..





Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman oynanacak?

Trabzonspor - Crystal Palace maçı bugün saat 19.00'da oynanacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.