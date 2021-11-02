Trabzonspor, deplasmanda 372 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, ligde Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, bordo mavili ekip 372 gündür dış saha yenilmezliği ile dikkat çekiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

5'E 2 VE PAS ÇALIŞMASI

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Bordo-mavililer 5'e 2 ve geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

"HAYKIRSAM SESİMİ DUYAR MISIN" ETKİNLİĞİ

Bu arada, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden Abdülkadir Ömür ve Siopis'in katıldığı "Haykırsam sesimi duyar mısın?" isimli bir etkinlik yayınlandı. Başarılı futbolcuların, ellerinde bulunan kelimeleri kulaklarındaki müziğe rağmen ağız okuyarak bilmeye çalışmasının eğlenceli dakikalar yaşattığı görüldü.

TRABZONSPOR, 732 GÜNDÜR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

En son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 372 gündür dış sahada kaybetmedi.



Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.



Bordo-mavililer, 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu da bu seride kırmıştı.



Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda da en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer, bu sezon 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlikle 27 puanının 16'sını topladı.