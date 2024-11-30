Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a boyun eğdi

Haber Merkezi
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Trabzonspor, 8. dakikada Denis Draguş'un golüyle 1-0 öne geçerken Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve dakikalar 50'yi gösterirken Loide Augusto kaydetti.
ALANYASPOR MAÇI EKSİK TAMAMLADI
Öte yandan Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
90+7. dakikada Trabzonspor'un Enis Destan'la bulduğu gol ise faul gerekçesiyle iptal edildi.
5 maç sonra kazanarak 14 puana yükselen Alanyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Kayserispor'a konuk olacak.
15 puanda kalan Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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