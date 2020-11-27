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    Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'nü yendi

    Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'nü yendi

    Trabzonspor, Lewis Baker'ın attığı müthiş frikik golüyle Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 21:24
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 21:39
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    Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

    Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaptı.

    Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü nü yendi #1

    BAKER'DAN MÜTHİŞ GOL

    Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 45+1. dakikada Lewis Baker'ın frikikten yaptığı harika vuruşla geldi.

    Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü nü yendi #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    PEREIRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Öte yandan Trabzonspor'da kaptan Pereira, itirazlarının ardından 90. dakikada 2. sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, 12 puana yükseldi. Ligin dibindeki 2 puanlı Ankaragücü'nün ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

    Trabzonspor gelecek hafta evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

    Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü nü yendi #3

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