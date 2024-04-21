Trabzonspor, deplasmanda daha başarılı grafik sergiliyor Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada 12 karşılaşmada 19 puan, dış sahada 13 karşılaşmada 24 puan elde etti.

AA

Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada daha başarılı bir grafik sergiliyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 19 puan elde etti.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 13 dış saha maçında ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ile 24 puan toplayarak hanesine iç sahadan 5 puan daha fazla yazdırdı.

Bjelica ile sadece 1 deplasman galibiyeti

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında görev yapan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica yönetiminde deplasmanda başarısız bir grafik ortaya koymuştu.

Bordo-mavililer, Bjelica'nın görev yaptığı 4 deplasman maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak sadece 3 puan çıkarabilmişti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda Galatasaray'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olurken Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etmişti.

Ligde son 4 haftada sadece deplasmanda puan aldı

Trabzonspor, ligde son 4 karşılaşmada sadece deplasman maçlarında kazanarak puan elde etti.

Bordo-mavililer, son 4 haftada sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak puan elde edemezken deplasmanda Konyaspor'u 3-1, Kayserispor'u da 2-1 yenerek 6 puan kazandı.

Sahasında 6 maçta puan kaybı

Trabzonspor, Avcı ile sahasında sırasıyla Alanyaspor'u 1-0, Konyaspor ve Samsunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Adana Demirspor'u 1-0, Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik sonuçla mağlup etti.

Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye 3-2, Sivasspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, iç sahada tek beraberliğini ise Başakşehir karşısında 1-1'lik sonuçla yaşadı.

Dış sahadaki 13 maçta 3 yenilgi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1, İstanbulspor karşısında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibin çekilmesi üzerine 3-0 hükmen, Ankaragücü'nü 1-0, Pendikspor'u 2-0, Konyaspor'u 3-1, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük ile 0-0, Sivasspor ile 3-3, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, Rizespor'a 1-0, Beşiktaş'a 2-0, Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)