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- Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti
Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti
- Haber Merkezi
- 23.01.2021 - 17:57
- Güncelleme : 23.01.2021 - 18:01
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jorge Djaniny ve 54. dakikada Caleb Ekuban kaydetti.
Jorge Djaniny 14. lig maçında 3 golüne ulaşırken, Caleb Ekuban ise 14. lig maçında 6. golünü buldu.
PIRIS'İN GOLÜ YETMEDİ
Gençlerbirliği'nin tek golü 86. dakikada Robert Piris'ten (penaltı) geldi.
Konuk ekip Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor 33 puana ulaştı. Ligde arka arkaya 4. maçını kaybeden Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.
TRABZON, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINA GİDİYOR
Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Antalyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak.