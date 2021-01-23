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Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Konyaspor'un ardından Gençlerbirliği'ni de mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Djaniny ve Ekuban kaydetti.