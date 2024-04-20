Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u yendi Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Enis Destan ile 58. dakikada Nicolas Pepe atarken Kayserispor'un sayısını 87. dakikada Mehdi Bourabia kaydetti.

Kayserispor ateş hattında kaldı

Bu sonuçla puanını 55'e yükselterek son 5 maçta 3'üncü galibiyetini alan ve 3. sıradaki yerini sağlamlaştıran Trabzonspor, ligdeki bir sonraki maçında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve 37 puanla ateş hattından uzaklaşamayan Kayserispor ise Pendikspor deplasmanına gidecek.