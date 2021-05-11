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    Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı

    Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Zorlu mücadeleden iki takım da 1 puanla ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 19:06
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    Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

    BAKER'DAN KLAS FRİKİK

    Trabzonspor, 19. dakikada Serkan Asan'ın gördüğü kırmızı kart sonrasında uzun süre 10 kişi oynarken, 64. dakikada Lewis Baker frikikten attığı golle takımını öne geçirdi. Baker, bu sezon bordo-mavili takımda 2. kez frikikten ağları sarstı.

    Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı #1

    HADZIAHMETOVIC BERABERLİĞİ GETİRDİ

    Konyaspor'un beraberlik sayısını ise 82. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.

    Öte yandan ev sahibi ekibe 81. dakikada verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve hemen sonrasındaki kornerde gol geldi. Konyaspor'un ayrıca ağları bulan üç topundan ikisi ofsayt gerekçesiyle, biri ise faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

    Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı #2

    TRABZONSPOR 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Trabzonspor, 4. sırada puanını 68 yaptı. Öte yandan bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı son 17 deplasman maçını kaybetmedi (8 galibiyet 9 beraberlik).

    Son 3 maçta 7 puan alan Konyaspor ise 49 puanla 11. basamakta yer aldı.

    Süper Lig'de 42. ve son haftada Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecekken, Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

    Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı #3

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