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Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı

Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Zorlu mücadeleden iki takım da 1 puanla ayrıldı.