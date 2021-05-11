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- Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı
Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 18:56
- Güncelleme : 11.05.2021 - 19:06
Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
BAKER'DAN KLAS FRİKİK
Trabzonspor, 19. dakikada Serkan Asan'ın gördüğü kırmızı kart sonrasında uzun süre 10 kişi oynarken, 64. dakikada Lewis Baker frikikten attığı golle takımını öne geçirdi. Baker, bu sezon bordo-mavili takımda 2. kez frikikten ağları sarstı.
HADZIAHMETOVIC BERABERLİĞİ GETİRDİ
Konyaspor'un beraberlik sayısını ise 82. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.
Öte yandan ev sahibi ekibe 81. dakikada verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve hemen sonrasındaki kornerde gol geldi. Konyaspor'un ayrıca ağları bulan üç topundan ikisi ofsayt gerekçesiyle, biri ise faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
TRABZONSPOR 11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Trabzonspor, 4. sırada puanını 68 yaptı. Öte yandan bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı son 17 deplasman maçını kaybetmedi (8 galibiyet 9 beraberlik).
Son 3 maçta 7 puan alan Konyaspor ise 49 puanla 11. basamakta yer aldı.
Süper Lig'de 42. ve son haftada Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecekken, Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.