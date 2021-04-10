Trabzonspor deplasmanda Rizespor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor'la golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Rizespor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Rizespor kalecisi Tarık Çetin'in performansıyla öne çıktığı mücadelede Trabzonspor golü bulamadı. Maçın ikinci devresinde tempo bir hayli düşerken iki takım da birer puana razı oldu.

VITOR HUGO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Konuk ekipte Vitor Hugo 85. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından son bölümde takımını 10 kişi bıraktı.







PUAN DURUMU

Alınan bu sonucun ardından Rizespor 36 puana yükselirken, Trabzonspor 58 puana çıktı.

Bordo mavililer 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, üst üste 3. beraberliğini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.



