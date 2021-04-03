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    Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı

    Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı

    Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor, 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 18:20
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    Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Maçta iki takımda pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı.

    0-0 BERABERE BİTTİ

    0-0 biten mücadelede son dakikalarda da iki takım da önemli pozisyonlar buldu.

    Sivasspor'da Yatabare ve Cofie sarı kart görürken, Trabzonspor'da Edgar Le ve Abdulkadir Parmak sarı kart gördü.

    SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

    Bu skorla, Trabzonspor puanını 56'ya yükseltirken, Sivasspor puanını 41 puana yükseltti.

    Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı #1

    Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı #2

    Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı #3

    Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı #4

    Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı #5

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