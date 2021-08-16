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- Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçti
Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçti
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 21:09
- Güncelleme : 16.08.2021 - 21:12
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, 3. dakikada Bakasetas ile 1-0 öne geçti.
Baskısını devam ettiren Trabzonspor, 11. dakikada Nwakaeme'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. 29. dakikada sahneye çıkan Gervinho, durumu 3-0'a getirdi.
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük maçın 32. dakikasında farkı 2'ye indirse de 42. dakikada Marek Hamsik, farkı tekrar 3'e çıkardı ve ilk yarı 4-1 sona erdi.
TRABZONSPOR 5 GOLLE GALİP GELDİ
İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Trabzonspor 67. dakikada Djaniny'nin penaltı golüyle durumu 5-1'e getirdi.
Trabzonspor'un 79. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu hakemin faul tespit etmesiyle iptal edildi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor rakibi Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.