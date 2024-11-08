Trabzonspor Divan Kurulu, 2024-2025 sezonu başından bu yana yaşanan hakem kararları ve spor kamuoyunda oluşan algılar üzerine bir açıklama yaptı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in yer aldığı toplantıda açıklamayı Başkanvekili Osman Çavuşoğlu yaptı.

"TRABZONSPOR, TÜRKİYE'NİN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN BİRİDİR"

Çavuşoğlu, Trabzonspor'un hakem kararlarıyla karşı karşıya kaldığı mağduriyetlerin Türk futbolunun adalet ve fair-play ruhunu zedelediğini ifade etti.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekili Osman Çavuşoğlu, Trabzonspor'un önünün kesilmeye çalışıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"BİZİ YOK SAYMAK, HAKKIMIZI GASP ETMEK ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK), çağrıda bulunan Çavuşoğlu, şu şekilde konuştu:

Futbolun ruhunu, sporcuların emeğini ve milyonların tutkuyla bağlı olduğu bu kulübü haksız kararlarla yerle bir etmenize izin vermeyeceğiz. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 'Trabzonsporluluğumu rafa kaldırdım, Trabzonspor'un aleyhine inisiyatif kullanabilirsiniz' ifadesinin, tarafsızlığa vurgu yapmak adına söylenmiş olduğu belirtilse de bu sözlerin yanlış anlaşıldı ve Trabzonspor bu sezon birçok maçta hakem mağduriyeti yaşadı. Hacıosmanoğlu'nun bu yanlış algıyı kamuoyu önünde düzeltilmesi gerekir. Trabzonspor büyük ve güçlü bir camiadır, kimseye diyet borcu yoktur. Türk futbolunun mihenk taşlarından biridir ve bir başkaldırı abidesidir. Bizi yok saymak, hakkımızı gasp etmek asla mümkün değildir.