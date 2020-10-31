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    Trabzonspor, Eddie Newton'un görevine son verdi

    Trabzonspor, Eddie Newton'un görevine son verdi

    Son olarak Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 10:13
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 10:22
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    Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, 87. dakikaya 3-2 önde girdiği maçı 4-3 vererek ağır bir yara almıştı.

    18. sıraya düşen bordo-mavililerde yönetim, faturayı teknik direktör Eddie Newton'a kesti.

    TRT Spor'un haberine göre; Karadeniz ekibi, İngiliz teknik adamın görevine son verdi.

    7 MAÇTA 1 GALİBİYET

    Trabzonspor, İngiliz çalıştırıcı ile Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

    Newton, geçtiğimiz sezon kaybedilen şampiyonluğun ardından Hüseyin Çimşir'in yerine göreve getirilmişti.

    Trabzonspor, Eddie Newton un görevine son verdi #1

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