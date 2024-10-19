Trabzonspor, Edin Visca'nın son dakika golüyle kazandı

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadelede tempo oldukça düşük seviyede kalırken Trabzonspor, 1-0'lık galibiyete uzanan taraf oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 90+1'de Edin Visca attı.

Başakşehir'de 81. dakikada savunmanın arkasına sarkan Joao Figueiredo, ağları havalandırdı ancak daha sonra Figueiredo için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçerli sayılmadı.

BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK

Başakşehir'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Serdar Gürler, yaşadığı sakatlık sonrası 31. dakikada yerini Davidson'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 12 puana yükseldi. Başakşehir 14 puanda kaldı.

Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Celje deplasmanına gidecek. İstanbul temsilcisi, ligde gelecek hafta ise Eyüpspor'u konuk edecek.