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    Trabzonspor - Empoli hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor buradaki ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşılaşacak.İşte maçın detayları..
    • 25.07.2022 - 09:30
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    Trabzonspor - Empoli hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.Bordo mavili ekip 4. hazırlık maçına çıkıyor.İtalyan ekibi Empoli ile karşılaşacak olan Trabzsonspor son hazırlık maçında bir diğer İtalyan ekibi Torino'ya 3-0 mağlup olmuştu.

    Hazırlık maçlarında istikrarsız bir görüntü çizen Trabzonspor haftasonu Sivasspor ile Süper Kupa maçına çıkacak.Son şampiyon sezonu çifte kupa ile noktalamak istiyor.

    Trabzonspor - Empoli hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Trabzonspor'un Empoli ile oynayacağı maça iki takımın aldığı karar doğrultusunda seyirci alınmayacak.Avusturya'nın Kitzbühel kasabasında oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte maçın detayları..

    Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman oynanacak?

    Trabzonspor - Empoli hazırlık maçı 25 Temmuz (bugün) saat 19.00'da oynanacak.Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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