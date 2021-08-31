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    Trabzonspor, Emre Akbaba'yı istiyor

    Trabzonspor, Emre Akbaba'yı istiyor

    Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka Süper Lig takımı Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 10:09
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    Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Emre Akbaba, yaşadığı sakatlıklar ve son dönemdeki formsuzluğuyla eski performansını mumla arıyor.

    Yabancı kuralının gelmesiyle birlikte sezon öncesi sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre Akbaba, sezon öncesi kampında da Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı.

    Trabzonspor, Emre Akbaba yı istiyor #1

    TRABZONSPOR İSTİYOR

    Süper Lig'de geride kalan 3 haftada sadece 20 dakika şans bulan deneyimli ismin gözden çıkarıldığı ve Trabzonspor'un talip olduğu öğrenildi.

    Abdullah Avcı'nın istediği isimlerden biri olan Akbaba'nın bordo-mavili takımla anlaşması halinde Galatasaray'ın zorluk çıkarmayacağı da gelen haberler arasında.

    Geçen sezon da sık sık eleştirilerin hedefi haline gelen Emre, 30 maçta 5 gol 3 asist kaydetmişti.

    Trabzonspor, Emre Akbaba yı istiyor #2

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