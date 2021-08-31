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- Trabzonspor, Emre Akbaba'yı istiyor
Trabzonspor, Emre Akbaba'yı istiyor
Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka Süper Lig takımı Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 10:09
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Emre Akbaba, yaşadığı sakatlıklar ve son dönemdeki formsuzluğuyla eski performansını mumla arıyor.
Yabancı kuralının gelmesiyle birlikte sezon öncesi sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre Akbaba, sezon öncesi kampında da Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı.
TRABZONSPOR İSTİYOR
Süper Lig'de geride kalan 3 haftada sadece 20 dakika şans bulan deneyimli ismin gözden çıkarıldığı ve Trabzonspor'un talip olduğu öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın istediği isimlerden biri olan Akbaba'nın bordo-mavili takımla anlaşması halinde Galatasaray'ın zorluk çıkarmayacağı da gelen haberler arasında.
Geçen sezon da sık sık eleştirilerin hedefi haline gelen Emre, 30 maçta 5 gol 3 asist kaydetmişti.