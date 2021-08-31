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Trabzonspor, Emre Akbaba'yı istiyor

Trabzonspor, Emre Akbaba'yı istiyor

Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka Süper Lig takımı Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.