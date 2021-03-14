Trabzonspor, Erzurum deplasmanından 1 puanla döndü

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, BB Erzurumspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Erzurumspor ile Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçın ilk devresinde her iki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekerken, son bölümlerde mücadele bir hayli hareketlendi. Gol sesi çıkmayınca iki taraf da birer puana razı oldu.





Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 27 yaparken kazanamama serisi 5 maça çıktı. Trabzonspor 52 puana ulaştı ve son 4 maçından 4 puan çıkarabildi.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.



