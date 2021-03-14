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    Trabzonspor, Erzurum deplasmanından 1 puanla döndü

    Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, BB Erzurumspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 17:55
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    Trabzonspor, Erzurum deplasmanından 1 puanla döndü

    Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Erzurumspor ile Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

    GOL SESİ ÇIKMADI

    Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçın ilk devresinde her iki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekerken, son bölümlerde  mücadele bir hayli hareketlendi. Gol sesi çıkmayınca iki taraf da birer puana razı oldu.

    Trabzonspor, Erzurum deplasmanından 1 puanla döndü #1

    Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 27 yaparken kazanamama serisi 5 maça çıktı. Trabzonspor 52 puana ulaştı ve son 4 maçından 4 puan çıkarabildi.

    Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

    Trabzonspor, Erzurum deplasmanından 1 puanla döndü #2

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