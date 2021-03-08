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    Trabzonspor evinde Alanyaspor'a yenildi

    Trabzonspor evinde Alanyaspor'a yenildi

    Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerin tek golünü Bakasetas kaydederken, konuk ekibin golleri Mustafa ve Davidson'dan (2) geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 18:17
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    Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 3-1 kazandı.

    DAVIDSON ŞOV YAPTI

    Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 66. dakikada Ceyhun Gülselam'ın asistinde Mustafa Pektemek ile 73. ve 90+8. dakikalarda Davidson'dan geldi. Trabzonspor'da VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltı için topun başına gelen Bakasetas, 80. dakikada takımının tek golünü kaydetti.

    Trabzonspor evinde Alanyaspor a yenildi #1

    VITOR HUGO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

    Öte yandan Trabzonspor'da sarı kart gören Vitor Hugo, BB Erzurumspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

    Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. yenilgisini alan Trabzonspor, 51 puanla, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kaldı. 4 maç sonra kazanan Alanyaspor ise 46 puana yükseldi.

    Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Antalyaspor ile derbiye çıkacak.

    Trabzonspor evinde Alanyaspor a yenildi #2

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