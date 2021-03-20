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    Trabzonspor evinde, Ankaragücü'ne 4 attı

    Trabzonspor evinde, Ankaragücü'ne 4 attı

    Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'nü 4-1 yendi.
    • AA
    • 20.03.2021 - 21:08
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 21:29
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    Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, ligde 2 hafta aradan sonra kazandı.

    Ligin son 2 haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan ve rakip sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, MKE Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişatını sonlandırdı.

    Karadeniz ekibi, ligde puanını 55'e yükseltip, 4. sıradaki yerini korudu.

    EN FARKLI GALİBİYET

    Trabzonspor, 4-1'lik sonuçla bu sezon en farklı galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında aldı.

    Bordo-mavililer, ayrıca ligde bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

    Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny, cezalı duruma düştü.

    Ligde 4. sarı kartını gören bordo-mavili futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında takımda yer alamayacak.

    Trabzonspor evinde, Ankaragücü ne 4 attı #1

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