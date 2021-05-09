Trabzonspor evinde Antalyaspor'u yendi

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek Avrupa iddiasını güçlendirdi.

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.

Bordo mavili ekip karşılaşmayı 13. dakikada Anthony Nwakaeme ve 49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 2-1 kazanırken, konuk Antalyaspor'un tek golünü 66. dakikada Amilton kaydetti.

İLK YARI

12. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

13. dakikada Trabzonspor, ilk etkili atağında golü buldu. Djaniny'in pasında Ekuban, topu ceza yayı gerisindeki Nwakaeme'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu kaleci Boffin'in sağından filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sol çaprazında Nwakaeme'nin yerden şutunda kaleci Boffin, topu kornere çeldi.

31. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

32. dakikada soldan ceza alanına giren Djaniny'in yerden şutunda kaleci Boffin, topu yatarak çeldi.

45. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına giren Djaniny'in karşı karşıya şutunda kaleci Boffin, tehlikeyi önledi.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada savunmada Ekuban'ın pasında, Hakan Özmert'in dokunduğu top Abdülkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu futbolcu da plase bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-0

66. dakikada Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında altıpas içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1

85. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın ileriye gönderdiği top ile savunma arkasında buluşan Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 1

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90+3 Kamil Ahmet Çörekçi), Djaniny (Dk. 82 Yusuf Sarı)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 82 Orgill), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Podolski (Dk. 57 Serdar Gürler) (Dk. 67 Sam)

Goller: Dk. 13 Nwakaeme, Dk. 49 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor) Dk. 66 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Naldo, Dk. 77 Fredy, Dk. 90+1 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor) Dk. 84 Ekuban (Trabzonspor)