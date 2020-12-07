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    Trabzonspor, evinde berabere kaldı

    Trabzonspor, evinde berabere kaldı

    Süper Lig'de 11. haftanın kapanışında Trabzonspor evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
    • AA
    • 07.12.2020 - 21:35
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 22:00
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    Trabzonspor, Süper Lig'in 11. hafta kapanış maçında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

    Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    46. dakikada Baker'in pasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.

    72. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Diabete, topu ceza alanı içindeki Ekuban'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    BERABERLİK GOLÜ 76'DA GELDİ

    76. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı içi sol tarafında Gradel'in rakiplerinden sıyrılarak içeriye doğru çıkardığı topa önce Yatabare dokundu. Ardından meşin yuvarlağı bir anda yakın mesafede önünde bulan Hasan Arslan, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

    Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

    Trabzonspor, evinde berabere kaldı #1

    Trabzonspor, evinde berabere kaldı #2

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