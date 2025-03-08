Trabzonspor evinde Hatayspor'a kaybetti

Haber Merkezi

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk bölümü golsüz geçilirken Hatayspor 22. dakikada Görkem Sağlam'la üstünlük golünü buldu.

İlk yarının sonlarına bu skorla girilirken Trabzonspor Oleksandr Zubkov'la eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

HATAYSPOR'DAN DEPLASMANDA İLK

Mücadelenin 65. dakikasında Hatayspor, Massanga Matondo'nun golüyle yeniden öne geçti.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Hatayspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor bu sezon ligde ilk kez deplasmanda kazanırken puanını 16 yaptı. Sahasındaki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta ligde Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan oyunculardan Pedro Malheiro'nun yerine Hüseyin Türkmen, Stefan Savic'in yokluğunda Okay Yokuşlu, kart cezalısı olan Mustafa Eskihellaç'ın yerine Arif Boşluk ve tercihen Muhammed Cham'ın yerine Oleksandr Zubkov maça ilk 11'de başladı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Malheiro ve Savic ile kart cezalısı Mustafa Eskihellaç olmak üzere 5 futbolcu, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer alamadı.

DRAGUS VE ENİS MAÇ KADROSUNDA

Trabzonspor'un 16 Aralık'ta Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncusu Denis Dragus, tedavisinin ardından kadroya dahil edilerek yedek kulübesinde yer aldı.

Bu süreden sonra 1'i kupa olmak üzere toplam 13 maç kaçıran Romanyalı oyuncu, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte sahalara döndü. Enis Destan da bir maçlık sakatlık sürecinin ardından kadroya geri döndü.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Tim Jabol Folcarelli, geldikten kısa bir süre Beşiktaş ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda yer almış ancak süre bulamamıştı. Ardından sakatlık yaşayan ve 2 karşılaşmada forma giyemeyen Folcarelli, 21 kişilik Hatayspor maçı kadrosuna dahil edildi.

Ukraynalı oyuncu Zubkov da bir maçlık sakatlığının ardından 11'de yer buldu.