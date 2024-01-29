Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya mağlup oldu Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği maçta evinde Kasımpaşa'yı 3-2 yenildi.

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Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği müsabakada Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Trabzonspor, ilk yarıyı önde bitirdi

Trabzonspor, 19. dakikada Enis Destan ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kasımpaşa, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı aldı

Kasımpaşa ise ikinci yarıda geri döndü. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa attı.

Trabzonspor'da 90+2'de Poyraz Efe Yıldırım maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

Bordo-mavili takımda kötü gidiş sürüyor

Trabzonsporlu taraftarlar, skor olarak geri düştükten sonra kendi oyuncularına tepki gösterdi.

Trabzonspor, bu yenilgiyle birlikte ligde arka arkaya 3. kez mağlup oldu.

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 37 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.

Trabzonspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.