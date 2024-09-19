Trabzonspor, evinde Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor, ağırladığı Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Kayserispor, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadelede 2-0 geriye düşen bordo mavililer, son 15 dakikada gelen gollerle eşitliği sağlayarak 1 puan hanesine yazdırdı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada Kayserispor, VAR uygulamasıyla penaltı atışı kazandı. Boa Morte'nin pasında Cardoso, ceza sahasında Denswil ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, yardımcısına da uyarak korner kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Türkmen, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Kayserispor'da Attamah'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi. Dönen topu Nazon tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

12. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın sağ taraftan pasında Nazon'un dokunduğu top arka direkteki Hasan Ali Kaldırım'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, Uğurcan Çakır ve çizgi üzerindeki savunma oyuncularına rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu.

16. dakikada Orsic'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken topu kaleci Onurcan Piri, yatarak önledi.

34. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, arka direkte Bardhi'nin kafa vuruşunda top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı hemen dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

36. dakikada Bao Morte'nin pasında ceza alanı içinde Cardoso'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

43. dakikada Nazon, kendi yarı alanından taşıdığı topla ceza alanına sokularak Bao Morte'yi gördü. Bu futbolcunun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, son anda araya giren Mendy tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

63. dakikada Aylton Boa Morte, farkı 2'ye çıkardı.

87. dakikada Gökhan Sazdağı, gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

89. dakikada Umut Bozok, farkı 1'e indirdi.

90+8'de Stefano Denswil, attığı golle beraberliği sağladı.

Karşılaşma beraberlikle sona erdi: 2-2