Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Eyüpspor'la deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

İHA

İsviçre temsilcisi St. Gallen'e elenerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına moralsiz başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, St. Gallen ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve 5’e 2 çalışması yaptı.

Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham da antrenmanda yer aldı.

HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK

Trabzonspor, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)