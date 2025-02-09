Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Koşu ile başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik çalışmayla sona erdi.
MAÇI MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK
Akyazı Stadı'nda yarın saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
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