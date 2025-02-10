Trabzonspor - Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Akyazı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor.

EYÜPSPOR'DA SON DURUM

Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım, 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Caner Erkin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Samu Saiz'in de kadroda bulunması beklenmiyor.

Sezonun ilk devresinde iki takımın mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut, Melih, Stapanenko, Halil, Emre, Ampem, Thiam.