Trabzonspor, Eyüpspor'la berabere kaldı Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Eyüpspor'la 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu sonuçla ligdeki ikinci maçında da golü bulamadı.

Haber Merkezi

Süper Lig’de 2024-2025 sezonun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 4. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile İhsan Derelioğlu yönetimindeki Trabzonspor, hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı maçta Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

EŞİTLİK BOZULMADI

Temposu oldukça düşük olan mücadelede iki takım da pozisyona girmekte güçlük yaşadı.

Eyüpspor'un 2 net pozisyonunda Mame Thiam, Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

Trabzonspor ise ceza sahası dışından denemelerine rağmen, Berke Özer'in koruduğu kaleye gol atamadı.

EYÜPSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Eyüpspor, 75. dakikada Svit Seslar'ın yerde kalması sonrası penaltı kazandı.

VAR Hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı incelemeye çağırdı.

Karaoğlan, pozisyonu monitörden inceledikten sonra penaltıyı iptal etti ve Seslar'a hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.

TRABZONSPOR, 0-0'A ABONE

Maçtan önce Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 2 mücadele 0-0 sona erdi.

Eyüpspor ise ilk 4 haftayı 4 maçta 8 puanla kapattı.

MİLLİ ARA SONRASI TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'LA KARŞILAŞACAK

Milli aradan sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.