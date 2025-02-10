Trabzonspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.
Ligin 23. hafta mücadelesinde Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, hakem Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, rakibini ikinci yarıda bulduğu tek golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
GALİBİYET GOLÜNÜ LUNDSTRAM ATTI
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti.
THIAM, PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI
Eyüpspor'da Mame Thiam, maçın 7. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.
TRABZONSPOR, SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor 39 puanda kalırken, iç sahadaki galibiyet serisi 4 maça yükselen Trabzonspor 29 puana ulaşmış oldu.
TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Eyüpspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
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