Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

ÇİFT KALE MAÇ YAPILDI

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda çift kale maç yaptı.

BİR GÜN İZİN YAPILACAK

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.