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    Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, 14. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 10:53
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    Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de namağlup şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor, 14. hafta maçında İstanbul'un güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

    6 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve zirvede tek başına kalan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, İstanbul'dan evine 3 puanla dönmek ve yoluna fire vermeden devam etmek istiyor.

    22 puanla 6. sırada yer alan ve 2 maçtır kaybetmeyen Francesco Farioli yönetimindeki Karagümrük ise güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak.

    Bu noktada siyah kırmızlı ve bordo mavili taraftarlar, Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

    Peki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

    TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı, 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

    Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Adnan, Erhun, Bertolacci, Emre Mor, Karamoh, Pesic

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