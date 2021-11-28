Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, 14. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de namağlup şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor, 14. hafta maçında İstanbul'un güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

6 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve zirvede tek başına kalan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, İstanbul'dan evine 3 puanla dönmek ve yoluna fire vermeden devam etmek istiyor.

22 puanla 6. sırada yer alan ve 2 maçtır kaybetmeyen Francesco Farioli yönetimindeki Karagümrük ise güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak.

Bu noktada siyah kırmızlı ve bordo mavili taraftarlar, Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı, 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Adnan, Erhun, Bertolacci, Emre Mor, Karamoh, Pesic