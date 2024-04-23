Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmanda bordo-mavili oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.
Trezeguet'nin durumu belirsiz
Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Trezeguet takımla çalışırken, oyuncunun durumu ise yarın netlik kazanacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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