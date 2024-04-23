Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
İHA

Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmanda bordo-mavili oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Trezeguet'nin durumu belirsiz

Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Trezeguet takımla çalışırken, oyuncunun durumu ise yarın netlik kazanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)