Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Trabzon Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.
Karadeniz temsilcisi, 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 46 puanla 3. sırada bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Pepe, Bardhi, Visca, Enis Destan
Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Bertolacci, Güven, Markao
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