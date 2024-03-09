Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Trabzon Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.

Karadeniz temsilcisi, 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 46 puanla 3. sırada bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Pepe, Bardhi, Visca, Enis Destan

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Bertolacci, Güven, Markao