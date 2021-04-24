Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı.





GOLLER DJANINY'DEN

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 15. ve 66. dakikalarda golcü oyuncu Djaniny'den geldi.

Bu sonucun ardından 5 maçlık beraberlik serisini noktalayan ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 63 yaptı ve 4. sırada yer aldı. 5 maç sonra yenilen Karagümrük ise 50 puanla 9. basamaktaki yerini korudu.

Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.



