Euro
10.1396
1.56%
Dolar
8.3688
0.76%
Altın
478.18
0.35%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
410.750
0.00%
EXEN Coin
20.91
-4.30%
13ºC
İstanbul
Yağmur 13 C
    Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 18:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı.

    Trabzonspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #1

    GOLLER DJANINY'DEN

    Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 15. ve 66. dakikalarda golcü oyuncu Djaniny'den geldi.

    Bu sonucun ardından 5 maçlık beraberlik serisini noktalayan ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 63 yaptı ve 4. sırada yer aldı. 5 maç sonra yenilen Karagümrük ise 50 puanla 9. basamaktaki yerini korudu.

    Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

    Trabzonspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #2

    Trabzonspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir