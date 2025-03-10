Trabzonspor, Fatih Tekke ile anlaştı

Haber Merkezi

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına varıldı.

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Fatih Tekke, salı günü Trabzon'a gelecek.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Bordo-mavili takımın efsane futbolcularından biri olan Fatih Tekke ile yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzalar atılacak.

Fatih Tekke, Trabzonspor'a imza atmasının ardından bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

İşte o açıklama: