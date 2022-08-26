Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımızın mücadeleedeceği gruplar ve rakipleri belli oldu.İşte temsilcilerimizin rakipleri..

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın mücadele edecekleri grupları belli oldu.Avrupa'da gruplara kalmaya hak kazanan takımlarımız Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor oldu.

Trabzonspor ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederken Başakşehir ve Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Temsilcilerimizin gruplarının belirlendiği kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleşti.Yapılan kura çekimi sonrası takımlarımızın rakipleri belli oldu.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe B grubuna düştü.Fenerbahçe'nin B grubundaki rakipleri şu şekilde;

- Dinamo Kiev (Ukrayna)

- Rennes (Fransa)

- Larnaca (Güney Kıbrıs)

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda yer aldı.Trabzonspor'un rakipleri şu şekilde;

- Kızılyıldız (Sırbistan)

- Monaco (Fransa)

- Ferencvaros (Macaristan)

Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde A grubunda yer alan Başakşehir'in rakipleri şu şekilde;

- Fiorentina (İtalya)

- Hearts (İskoçya)

- Rigas Skola (Letonya)

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor G grubunda mücadele edecek.Sivasspor'un rakipleri şu şekilde;

- Slavia Prag (Çekya)

- Cluj (Romanya)

- Ballkani (Kosova)