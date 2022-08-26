Petrol
99.37
0.03%
Euro
18.1926
0.31%
Dolar
18.1849
0.12%
Altın
1.015
-1.19%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
384.288
-2.64%
BTXN Coin
4.70
-1.46%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

    Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımızın mücadeleedeceği gruplar ve rakipleri belli oldu.İşte temsilcilerimizin rakipleri..
    • 26.08.2022 - 18:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

    Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın mücadele edecekleri grupları belli oldu.Avrupa'da gruplara kalmaya hak kazanan takımlarımız Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor oldu.

    Trabzonspor ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederken Başakşehir ve Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

    Temsilcilerimizin gruplarının belirlendiği kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleşti.Yapılan kura çekimi sonrası takımlarımızın rakipleri belli oldu.

    Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor un Avrupa daki rakipleri belli oldu! #1

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe B grubuna düştü.Fenerbahçe'nin B grubundaki rakipleri şu şekilde;

    - Dinamo Kiev (Ukrayna)

    - Rennes (Fransa)

    - Larnaca (Güney Kıbrıs)

    Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda yer aldı.Trabzonspor'un rakipleri şu şekilde;

    - Kızılyıldız (Sırbistan)

    - Monaco (Fransa)

    - Ferencvaros (Macaristan)

    Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu

    UEFA Konferans Ligi'nde A grubunda yer alan Başakşehir'in rakipleri şu şekilde;

    - Fiorentina (İtalya)

    - Hearts (İskoçya)

    - Rigas Skola (Letonya)

    UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor G grubunda mücadele edecek.Sivasspor'un rakipleri şu şekilde;

    - Slavia Prag (Çekya)

    - Cluj (Romanya)

    - Ballkani (Kosova)


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
    Gündem

    Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi

    Kerem Atakan Kesgin: Emre Belözoğlu idollerim arasında
    Futbol

    Kerem Atakan Kesgin: Emre Belözoğlu idollerim arasında

    Görüş Bildir