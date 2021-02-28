Trabzonspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe

29' Sol kanattan Szalai ortaladı, ceza sahası içinde Thiam kafayı vurdu, kaleci Uğurcan müthiş kurtardı.

24' Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Uğurcan'dan döndü, Mesut topu geriye çevirdi, oluşan karambol sonucu Szlai şutunu çekti ama Uğurcan topu kornere çeldi.

18' Ceza sahası içi sol çaprazında Mesut'a doğru gönderilen pasta Edgar Ie araya girdi, ama tecrübeli futbolcunun ayağı kayınca top kornere çıktı.

14' Pelkas sol çaprazdan ceza sahasına girdi, vuruşunu yaptı fakat top yandan auta gitti.

12' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz'in kafa vuruşu dışarıya gitti.

1' Maç başladı.

Medical Park Stadyumu'nda bu akşam şampiyonluk yarışının en kritik maçlarında biri oynanıyor

10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Pelkas, Thiam