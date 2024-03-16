Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi teknik adamlar takımlarını hazırladı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım hocası da son dokunuşları yaptı. Derbiye sıkı hazırlanan teknik patronlar takımlarının galibiyeti için taktik çalışmalarını bitirdi.

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Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.

Pazar günü oynanacak mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

İki takım hocası da derbideki taktik anlayışlarını oturtmuş durumda.

"Rahat olan taraf biziz"

Ev sahibi takım Trabzonspor'da Abdullah Avcı, takımını derbiye daha rahat bir ortamda hazırlıyor.

Oyuncularına güven ve rahatlık aşılayan Avcı, derbide baskı altında olanın kendileri olmadıklarını ve kendi taraftarları önünden rahat oynamaları gerektiğini bütün oyuncularına adeta aşılamış durumda.

Kendi evinde rakibinin hatalarına odaklanacak olan bordo-mavililerde oldukça rahat bir derbi havası var.

Baskılı oyun ve mecburi üç puan

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe için Trabzonspor deplasmanı oldukça önem arz ediyor.

Hata yapma lüksünün kalmadığı haftalara girilirken sarı-lacivertliler, üç puanı alıp yoluna devam etmek istiyor.

Takımını da buna göre hazırlayan sarı-lacivertlilerin hocası İsmail Kartal, oyuncularına galibiyetin parolalarını veriyor.

Trabzon deplasmanında olmalarına rağmen, baskılı oyunlarını sürdüreceklerini söyleyen Kartal, üç puan için ellerinden gelenin fazlasını yapmaları için futbolculara moral veriyor.