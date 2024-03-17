Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde olayların başladığı an Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Olayların başladığı an kameralara yansıdı.

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Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçın ardından sahaya taraftarlar girdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, saha ortasında kutlama yaparken tribünlerden çok sayıda taraftar sahaya atlayarak Fenerbahçeli futbolculara saldırmak istedi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Olayların başlama anı kamerada

Maç boyunca da sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı ve karşılaşma bu yüzden sık sık durdu.

Öte yandan tribünden çekilen bir görüntüde olayların başlama anı da saniye saniye kameralara yansıdı.