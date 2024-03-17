Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde olayların başladığı an

ensonhaber.com
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçın ardından sahaya taraftarlar girdi.
Sarı-lacivertli futbolcular, saha ortasında kutlama yaparken tribünlerden çok sayıda taraftar sahaya atlayarak Fenerbahçeli futbolculara saldırmak istedi.
Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.
Olayların başlama anı kamerada
Maç boyunca da sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı ve karşılaşma bu yüzden sık sık durdu.
Öte yandan tribünden çekilen bir görüntüde olayların başlama anı da saniye saniye kameralara yansıdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış