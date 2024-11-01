Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

DHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı antrenmanda oyuncular, topla sıcaklığın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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