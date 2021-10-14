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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum

    Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasından önce iki takımdaki sakatlıklar dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan, Karadeniz temsilcisinde Hamsik forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 13:05
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    Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala iki takımın eksikleri ve cezalı isimleri merak ediliyor.

    Büyük bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada Trabzonspor'da 6 ismin yokluğu göze çarpıyor.

    TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

    Milli arada sakatlanan Marek Hamsik'in riske edilmeyeceği öğrenilirken; Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Fode Koita, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı da Fenerbahçe maçında formasından uzak kalacak isimler arasında.

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum #1

    FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

    Fenerbahçe ise milli arayı oldukça verimli geçirdi. Birçok sakat oyuncusu takıma dönen sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle kesin olarak derbide yok. Milli maçta gözünden yaralanan Serdar Aziz ise özel bir gözlükle forma giyebilir.

    Öte yandan Ekvador Milli Takımı'ndan maç günü dönecek olan Enner Valencia'nın, yol yorgunluğu nedeniyle yedek soyunması bekleniyor.

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum #2

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    Fenerbahçe: Altay, Kim Min-Jae, Tisserand (Novak), Szalai, Gustavo, Zajc, Ferdi, Rossi, Berisha, Mesut Özil, Serdar Dursun

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