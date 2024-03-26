Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan 5 taraftarından birine tahliye kararı Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 taraftardan Mahmut Halil Küçükalioğlu için tahliye kararı verildi.

İHA

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Türk futbol tarihine geçen olaylar yaşandı.

Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

13 kişi gözaltına alınmıştı

Çıkan olaylar sonrasında kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Mart günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun, Oğuzhan Bulut, ‘Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan, elindeki korner direği silah sayılan Engin Taşkın ise ‘Silahlı basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

5 taraftarın tutukluluğu devam etti

Tutuklamalar sonrası söz konusu şahısların avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği'ne tutuklama kararlarına itirazda bulunurken müvekkillerinin de Fenerbahçeli futbolcularca darbedildiğini ve olayın mağduru olduklarını ifade ederek itham edilen suçun karşılığının hapis cezası olmadığını kaydetti.

Tutuklama kararının orantısız olduğunu belirten avukatların itirazlarını Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği, reddetti ve 5 taraftarın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1 kişi tahliye edildi

Bunun üzerine tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil Küçükalioğlu'nun avukatı müvekkilinin sağlık sorunlarını neden göstererek tekrar karara itiraz edince ilgili mahkeme, sunulan sağlık raporu üzerine Küçükalioğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)