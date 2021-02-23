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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçına doğru

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçına doğru

    Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi, sakatlığı bulunan ve koronavirüse yakalanan bazı futbolculardan iyi haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 14:57
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    Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasının en kritik maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    3 KALECİDEN 2'Sİ İYİLEŞTİ

    Zorlu karşılaşma öncesi birçok koronavirüs vakasına rastlanan bordo-mavililerde, Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Arda Akbulut'un testlerinin negatife döndüğü öğrenildi.

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçına doğru #1

    Baker, Erce, Marlon ve Hosseini'nin durumları ise ilerleyen günlerde netlik kazanak.

    Ayrıca cezası sona eren Nwakaeme ile sakatlıktan kurtulan Abdulkadir Parmak,  Fenerbahçe mücadelesinde forma giyebilecek.

    GUSTAVO VE İRFAN CAN İYİLEŞTİ

    Konuk ekip Fenerbahçe'de ise sakatlıktan kurtulan Gustavo ile İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor kafilesinde yer alacağı bildirildi.

    Sarı-lacivertlilerde Çek sol bek Filip Novak'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçına doğru #2

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